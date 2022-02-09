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Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika

Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı

09.02.2022 23:03

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımladı. Arslan'ın bu sözleri tepki toplarken RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, inceleme başlatıldığını duyurdu.

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik tepki çeken, "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı.

"SUİKASTLARLA BİLİNEN İLLEGAL OLUŞUMDUR"

Arslan, Halil Falyalı suikastıyla ilgili konuşurken Falyalı'nın kendisini Türk Mukavemet Teşkilatı'nın bir üyesi olarak tanıttığını söyleyerek, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" dedi. Arslan'ın sözlerine peş peşe tepkiler yükseldi.

ÖMER ÇELİK: DİRENİŞ RUHU AYNI KARARLILIKTA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın sözlerine tepki gösterdi. Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır..." dedi.

Çelik açıklamalarının devamında, "Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz." diyerek, katliam şebekesi EOKA'ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren TMT Kuvayi Milliyedir. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü'nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."

Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı! RTÜK inceleme başlattı

SEMİH YALÇIN: TÜRKLÜK DÜŞMANI OLDUĞUNU KANITLAMIŞTIR

MHP Genel Başkan Semih Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Arslan'a tepki gösterdi. Yalçın, "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı'na(TMT) illegal örgüt diyen densiz, edepsiz gazeteci Ayşenur Arslan; nasıl bir iğrenç haletiruhiye içinde bulunduğunu, nasıl sicilli bir Türklük düşmanı olduğunu ve Türk milliyetçilerine duyduğu hıncı manidar surette kanıtlamıştır." dedi.

Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı! RTÜK inceleme başlattı

MHP'Lİ KARAKAYA: YAZIKLAR OLSUN

Arslan'ın sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya ise, "Ayşenur Aslan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatını (TMT) illegal, suikastçi bir örgüt olarak tanımlamıştır. TMT, Kuvayi Milliyenin Kıbrıs versiyonudur İhanetin geldiği noktaya bakın! Yazıklar olsun! Türk Milleti adına program sunucu ve Halk TV'den özür ve düzeltme bekliyoruz. Derhal" tepkisi gösterdi.

Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı! RTÜK inceleme başlattı

ÜMİT ÖZDAĞ: KAHROLSUN VATAN HAİNLERİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Türk Milleti'nin, Kıbrıs Türklüğü'nün ve TSK'nın şanlı tarihinin onurlu bir parçasıdır. Bu şanlı teşkilata hakaret, ancak Türk düşmanı bir zihniyet tarafından yapılabilir. Kahrolsun bu tarihe hakaret eden cahiller ve vatan hainleri." paylaşımını yaptı.

Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı! RTÜK inceleme başlattı

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, Arslan'ın tepki çeken sözleriyle ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Şahin, "Halk TV'deki Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkünün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Ayşenur Arslan, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımladı! RTÜK inceleme başlattı

FUAT OKTAY: TMT KUVAYİ MİLLİYE'DİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TV sunucusu Arslan'ın sunuculuğunu yaptığı programda TMT'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir. TMT Kuvayi Milliyedir" ifadelerini kaydetti.

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Türk Mukavemet Teşkilatı, Ayşenur Arslan, Kıbrıs, Türk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı - Son Dakika
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