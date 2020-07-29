Aytemiz Alanyaspor: 1-0 (İLK YARI)

İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Atatürk Olimpiyat

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

58'inci Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor karşısında 25'inci dakikada Abdülkadir Ömür'ün attığı golle ilk yarıyı 1-0'lık skorla önde kapattı.

5'inci dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutu auta çıktı. 8'inci dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Campi'nin vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı. 20'nci dakikada Juanfran'ın sol kanattan içeriye çevirdiği topta Bakasetas'ın vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.20'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth topu soluna aldı. Bu oyuncunun sert vuruşunda kaleci Marafona başarılı oldu.25'inci dakikada Sörloth'un sol kanattan içeri yerden sert ortasında Abdulkadir Ömür topa kayarak vurdu ve takımın öne geçirdi: 1-0.39'uncu dakikada Sörloth'un sert şutu üstten auta çıktı. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor 1-0'lık üstünlükle tamamladı.KASAPOĞLU VE ÖZDEMİR DE MAÇI TAKİP ETTİ Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesini Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir iki takımın başkanlarıyla birlikte izledi. TRABZONSPOR BEYAZ FORMAYLA

Trabzonspor, Türkiye Kupası Finali'ne yeni sezon formasıyla çıktı. Bordo mavililer gelecek sezon giyeceği beyaz formayla sahada yer aldı.