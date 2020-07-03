Aytemiz Alanyaspor, Ankara yolcusu

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'da Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif olduğu açıklandı.

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