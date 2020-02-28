Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın - Son Dakika
Son Dakika Spor Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın - Son Dakika Spor

Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın

16 dakika önce

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan 24. haftanın açılış maçı öncesi, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde de "Gök girsin, kızıl çıksın" ve "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" pankartları açıldı.

Alanyasporlu taraftarlardan dikkat çeken pankartlar: Gök girsin kızıl çıksın, System.String[]

Alanyaspor- Beşiktaş maçı öncesi bir dakikalık saygı duruşu yapılırken, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla çıktı. Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları kollarında Türk bayrağı olan formalar giydi. Türk bayraklarıyla tribünde yer alan taraftarlar da sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde sloganı attı.

MAÇ ÖNCESİ MEHTER MARŞI ÇALINDI

Maç öncesi statta mehter marşı çalındı. Aytemiz Alanyaspor taraftarları, üzerinde "Gök girsin, kızıl çıksın" yazılı büyük Türk bayrağı ile "Bir ölür bin diriliriz. Hep birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankart açtı. Bu arada, Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesaplarından, "İlk 11'imiz ve tüm camiamızla #MehmetçiğinYanındayız" notuyla bir futbol sahası silueti üzerine Beşiktaş armasında bulunan Türk bayraklı paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni kazandı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Suriye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:40 Kaynak: AA
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