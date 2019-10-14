Son Dakika Haberleri: Aytemiz alanyaspor'dan efecan açıklaması
Son Dakika Spor Aytemiz alanyaspor'dan efecan açıklaması

Aytemiz alanyaspor'dan efecan açıklaması

1 saat önce

AYTEMİZ Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Efecan Karaca'nın durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabileceği belirtildi.

Aytemiz alanyaspor'dan efecan açıklaması, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor kulübünden yapılan açıklamada, milli takım kampında sakatlanan Efecan Karaca'nın durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara katılabileceği belirtildi.

Süper Lig'in lideri Aytemiz Alanyaspor, başarılı oyuncusu Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Kulüp doktoru İsmail Yetkin, A Milli Takım kampından ayrılan Efecan Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili, "Efecan, milli takım antrenmanında karın kasına gelen darbe sonrası ağrı hissetmiş. Sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontroller sonrası futbolcumuzun durumunun iyi olduğu ve yarından itibaren takımla birlikte idmanlara çıkabileceği öngörülmüştür" dedi.


Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransa'dan Türkiye maçı öncesi taraftar ve Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Fransızlardan milli maç öncesi sosyal medyada 'asker selamı' kampanyası: Maç iptal edilsin Bakan Turhan: Dünyada sadece ABD'de uygulanan 'üçlü pist' uygulaması için çalışma başlattık Löw'den tepki gösterilen Emre Can ve İlkay Gündoğan için açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 18:15:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aytemiz alanyaspor'dan efecan açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]