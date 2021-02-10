Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

10.02.2021 22:40
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]

Stat: Türk TelekomHakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa SavranlarGalatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 84 Emre Akbaba), Belhanda (Dk. 66 Gedson Fernandes), Babel (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 84 Emre Akbaba), Belhanda (Dk. 66 Gedson Fernandes), Babel (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Onyekuru, Mustafa Muhammed

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Umut Güneş (Dk. 67 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk. 76 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 82 Adam Bareiro), Davidson (Dk. 82 Kadzior), Babacar (Dk. 76 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 31 ve 48 (Penaltıdan) Babacar, Dk. 42 Salih Uçan (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 83 Mustafa Muhammed, Dk. 90+4 Gedson Fernandes (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 80 Mustafa Pektemek, Dk. 80 Siopis, Dk. 86 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+2 Marcao (Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı deplasmanda 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

47. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Ceza sahası içi sağ çaprazda Efecan Karaca'nın pasına hareketlenen Tayfur Bingöl, Marcao ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Müsabakanın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı kararı verdi.

48. dakikada penaltı atışını kullanan Babacar, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-3.

64. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mustafa Muhammed, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'yı geçen meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

70. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Onyekuru'nun kafayla vurduğu top önce kaleci Marafona'ya sonra da yan direğe çarparak oyuna döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi.

74. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yedlin'in pasıyla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona çıkardı. Dönen topu önünde bulun Onyekuru bir kez daha kaleyi denedi ancak yine Marafona meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye indirdi. Rakip sahada baskı yapan Gedson Fernandes topu kaparak şutunu çekti. Marafona'dan dönen topu tamamlayan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.

90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip 1 gol daha buldu. Emre Akbaba'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte yükselen Mustafa Muhammed kafayla vurdu. Uzak direkten dönen topu tamamlayan Gedson Fernandes fileleri havalandırdı: 2-3.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde Galatasaray'ı kupa dışına iten Alanyaspor, yarı finalist oldu.

Aytemiz Alanyaspor, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor


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