Aytemiz Alanyaspor'un Sahte Formasının Yaptırılıp Dağıtıldığı İddiası

Denizlispor
Kulübü, Aytemiz Alanyaspor
yöneticisi Enver Vural'ın, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
'in takımın sahte formalarını yaptırıp dağıttığına yönelik iddialarına ilişkin, "İl Emniyet Müdürümüz Mevlüt Demir'in yanında olduğumuzu belirtir, Alanyaspor Kulübünün yaptığı bu yanlıştan bir an önce dönmesini isteriz." açıklamasını yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, emniyet müdürü Mevlüt Demir'e yöneltilen iddiaların asılsız olduğu, kentte göreve başladığı günden itibaren sporun ve sporcunun her zaman yanında olduğunu gösteren Demir'in görevine olan saygısının çok iyi bilindiği belirtildi.
Demir'e yöneltilen suçlamaların çok ağır olduğu dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Misafirperver davranışının sonucunda bu tür bir olayla karşılaşmasını üzücü buluyoruz. Kendisine yöneltilen suçlamalar son derece ağır olup, Denizli'ye geldiği günden bu yana örnek bir kişilik sergileyen sayın Mevlüt Demir, yapmış olduğu hizmetlerde hiçbir zaman bu tür hesapların içerisinde olmamıştır ve kendisini çok kısa bir sürede Denizlimize sevdirmiştir. Söz
konusu açıklamaya karşılık İl Emniyet Müdürümüz Sayın Mevlüt Demir'in yanında olduğumuzu belirtir, Alanyaspor Kulübü'nün yaptığı bu yanlıştan bir an önce dönmesini dileriz."
Denizli Gazeteciler Cemiyeti
Başkanı Osman Nuri Boyacı da Alanyaspor Store ve Mağazalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural'ın Alanyaspor formasının sahtesinin üretilip dağıtıldığı yönündeki açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını, İl Emniyet Müdürü Demir'in Alanya ile Denizli arasında gönül köprüsü kurmaya çalıştığını, Pamukkale
Üniversitesinde eğitim gören Alanyaspor sevdalısı gençlerin masum bir davranışının bu noktaya taşınmasının "vefasızlık" olduğunu savundu.
Boyacı, bu davranışından dolayı Alanyaspor yönetiminin özür dilemesi gerektiğini ifade etti.
Aytemiz Alanyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Enver Vural, Emniyet Müdürü Demir'in takımın sahte formalarını yaptırdığını ve suç işlediğini öne sürmüş, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Alanyaspor Taraftar Grubu da formaları Demir'in değil, kendilerinin hazırladığını bildirmişti.