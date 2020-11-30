Paralimpik tenisçi Büşra Ün Tokyo Olimpiyatları yolunda

Aytemiz, Paralimpik Oyunları'na katılan ilk Türk kadın tenisçi Büşra Ün'e sponsor olduğunu duyurdu.

Aytemiz, 2021 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanan Paralimpik milli tenisçi Büşra Ün'e sponsor olduğunu duyurdu. Sayısız derecesi ve şampiyonlukları bulunan Büşra Ün'ün 2021 Tokyo Olimpiyatlarına Aytemiz'in desteği ile hazırlanacağı bildirildi.

"BÜŞRA ÜN, 2021 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARINA HAZIRLANIYOR"

Tenisçi Büşra Ün hakkında bilgi veren Aytemiz, "Paralimpik oyunlarına katılan ilk Türk Kadın tenisçi Büşra Ün, 2009 yılından beri, milli takım sporcusu ve aynı zamanda Cardiff Metropolitan Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği ve Liderlik alanında yüksek lisans yapıyor. Bugüne kadar verdiği mücadelelerle engelleri aşan Büşra Ün, 2010 Bulgaristan Balkan Şampiyonu, 2010-2012 Fransa Gençlerde Dünya 3'üncüsü, 2009-2019 Türkiye Şampiyonu oldu. Rio Paralimpik Olimpiyatları'na katılarak Türk Kadın Tenisçi unvanını elde eden Büşra Ün, şimdi ise 2021 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanıyor."

Aytemiz'den alınan bilgilere göre, "Aytemiz, spor sponsorluklarına ilk olarak 2016 yılında Alanyaspor ile başladı ve bu beraberlik istikrarlı bir şekilde beşinci sezonunda da devam ediyor. Bunun dışında, Motorcu Dostu Trafik projesiyle de motosiklet camiasına adım atan Aytemiz, 2018 yılında Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabına sponsor oldu. Ardından, bu yıl içerisinde Transanatolia rallisinde Dr. Deniz Algün'e destek verirken, WRC Türkiye Rallisi'nde yarışan 2019 yılının şampiyonu BC Vision Motorsport takımına da sponsor oldu. Aytemiz farklı alanlarda spora ve sporcuya olan desteğine şimdi de Büşra Ün'e akaryakıt sponsoru olarak devam ediyor"