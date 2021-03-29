Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 82 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Ayvacık açıklarında Yunan sahil güvenliğinin Türk kara sularına geri ittiği 82 sığınmacı kurtarıldı
29.03.2021 20:33
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 82 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacının, Kadırga Burnu ve Babakale köyü açıklarında lastik botlarla seyrettiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen lastik botlardaki 82 sığınmacı kurtarıldı.
Karaya çıkarılan sığınmacılar, yasal işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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