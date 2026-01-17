Ayvacık\'ta 8 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvacık açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu fiber karinalı lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenip yardım talebinde bulması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-32" sevk edildi.
Ekipler, bot içindeki 8 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
