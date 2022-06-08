Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı botları bölgeye sevk edildi. Bölgeye ulaşan sahil güvenlik botları, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildiği belirlenen bottaki 44 düzensiz göçmeni güvene alıp Ayvalık Limanı'na getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Güncel › Ayvalık açıklarında Yunan unsurları tarafından geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı - Son Dakika

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