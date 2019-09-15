Ayvalık'ın kurtuluşunun 97. yıl dönümü

Ayvalık ilçesinin kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine dair şiirler okudu.



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Ayvalık'ın 3,5 yıl süren direnişin ardından işgalden kurtarıldığını söyledi.

Vatandaşların savaşın açtığı hasarı dişiyle tırnağıyla çalışarak tamir ettiğini belirten Ergin, "Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza ne kadar borçluysak bir o kadar da o kötü günlerden Ayvalık'ı ayağa kaldıran atalarımıza dedelerimize bir borçluyuz. Borcumuzun ve sorumluluklarımızın farkındayız." dedi.

Konuşmanın ardından halk oyunları ekipleri gösteri yaptı. Tören, Balıkesir Bölge Bando Komutanlığı askeri bandosu eşliğinde yapılan araç kortejiyle sona erdi.

Törene, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İlçe Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, gaziler, şehit yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, dernekler ve meslek odası temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.