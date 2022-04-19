Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı

19.04.2022 08:11
Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na bir can salı ile gitmek isteyen 19 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na bir can salı ile gitmek isteyen 19 göçmen Sahil Güvenlik botları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık açıklarında bir can salı üzerinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına itilen göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 19 göçmene giyecek, yiyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu. - BALIKESİR

Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı
Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı

YORUMLAR
500
Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Balıkesir, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
08:08 19 Nisan Salı günü hava nasıl olacak? Yurt genelinde sağanak yağış ve bulutlu bir hava hakim
08:02 Cep telefonu alacaklar dikkat! ÖTV matrahları artırıldı
07:58 Ukrayna lideri Zelenski: Rusya Donbass'ta taarruza başladı, kendimizi savunacağız
07:55 İsrail ordusu Gazze'de Hamas'ı vurduğunu açıkladı! Hamas: Roketlerle karşılık verildi
07:51 Demet Evgar'ın bebeği göründü! Ünlü oyuncunun karnı burnunda ayna pozları çok konuşulur!..
00:26 Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı HDP'yi kızdırdı: Sizin Kürt sorununa çözümünüz bu mu?
00:10 Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde EYP patlaması sonucu 1 üsteğmen şehit oldu
23:59 Şarkıcı Fatma Güneşer, Ahmet Kaya'nın isteğini tam 22 yıl sonra gerçekleştirdi
23:57 İspanya'dan dünyaya sıçrayan skandal iddialarının ortasında Pique var
23:44 Sahte hoca üfürükçülük yöntemiyle çok sayıda kişiyi dolandırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 08:17:46. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık'ta 19 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement