Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 40 mülteci yakalandı
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Ayvalık'ta 40 mülteci yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 40 mülteci yakalandı.

Ayvalık'ta 40 mülteci yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 40 mülteci yakalandı.


Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde devriye nöbeti yapan jandarma ekipleri, Çamlık mevkiinde 10 çocuk, 8 kadın olmak üzere 40 göçmenin bulunduğunu fark etti. Hemen harekete geçen ekipler göçmenleri ele geçirdi.


Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada göçmenleri Midilli'ye geçişini sağlamaya çalışan Afganistan uyruklu organizatör Zaher Khavarı'yı da kısa bir süre içerisinde yakalamayı başardı. Yakalanan organizatör Zaher Khavarı gözaltına alınırken, 40 göçmen sınır dışı edilecek. - BALIKESİR

Afganistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:23 Kaynak: İHA
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