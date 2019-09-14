Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta 48 göçmen ve 3 organizatör yakalandı
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Ayvalık'ta 48 göçmen ve 3 organizatör yakalandı

39 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.

Ayvalık'ta 48 göçmen ve 3 organizatör yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 48 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Badavut mevkisi Tekev bölgesinde, 19'u çocuk 48 düzensiz göçmenin ağaçların arasında bulunduğunu tespit etti. Hemen harekete geçen polis ekipleri, 48 düzensiz göçmenin yanı sıra deniz kıyısında bir botu şişirmeye çalışan Serhat D., Muhammed H. ve Amanulkah S. isimli organizatörleri kıskıvrak yakaladı.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yaptıktan sonra göçmenler hakkında yasal işlemler başlatıldı.


Yakalanan 3 organizatör de gözaltına alındı. - BALIKESİR

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:16 Kaynak: İHA
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