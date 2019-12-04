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Ayvalık'ta özel otomobil denize uçtu

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde özel bir otomobil denize uçtu.

Ayvalık'ta özel otomobil denize uçtu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde özel bir otomobil denize uçtu.


Alınan bilgiye göre; gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, deniz kıyısında balık tutan vatandaşlar polisi arayarak bir otomobilin denize uçtuğunu ihbar ettiler.


Ayvalık ile Cunda Adası'nı birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü'nün Cunda Adası bölümünden denize uçan 10 YD 390 plakalı özel otomobilden M.N.A isimli sürücü kendi imkanlarıyla çıktığı öğrenildi.


Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, itfaiye ve 112 Acil Yardım Ambulansının sevk edildiği olayda denize uçan araçtan çıkan M.N.A, ufak tefek sıyrıklarla kazayı atlattı.


Olay yerin gelen ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne tedbir amaçlı gönderilen M.N.A'nın ilk ifadesinde otomobilini denize kendisinin sürdüğünü söylediği iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 09:06 Kaynak: İHA
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