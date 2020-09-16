Ayvalık'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sert tepki - Son Dakika

Ayvalık'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sert tepki

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki 5 No'lu Sağlık Ocağı'nda üç hemşireye şiddet uygulayıp, araya giren bir hastayı da bıçaklayan Engin Barış K.

Ayvalık'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sert tepki, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Sarımsaklı Mahallesi'ndeki 5 No'lu Sağlık Ocağı'nda üç hemşireye şiddet uygulayıp, araya giren bir hastayı da bıçaklayan Engin Barış K.'yı protesto etmek ve pandemi döneminde şiddete maruz kalan sağlıkçılara destek olmak amacıyla, Balıkesir Tabip Odası tarafından basın açıklaması yapıldı.

Ayvalık'ın sevilen ve sayılan doktorlarından Neşe Zengin'in öncülüğünde gerçekleşen toplantıya Ayvalık halkı ve sivil toplum kuruluşları da yoğun ilgi gösterdi.

Öte yandan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 5 No'lu Sağlık Ocağı'na giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şiddete uğrayan sağlık çalışanlarına destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Ergin, "Konunun takipçisi olacağız, çok üzgünüz, kabul edilebilir bir tarafı yok. Ayvalık Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının yanındayız" dedi.

Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen toplantıya Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan, sağlık çalışanları, çok sayıda sivil toplum örgütünün temsilcileri ve vatandaşlar destek verdi. Başkan Ergin, kime yapıldığına bakılmaksızın şiddetin her türlüsüne ve eylemine karşı olduklarını söyledi.

Virüsün kol gezdiği yerde hizmet etmekten, sorumluluk almaktan kaçınmayan sağlık çalışanlarına minnet borcumuzun bulunduğunu ifade eden Başkan Ergin, "Dünyayı saran Covid-19 virüsü ve pandemi sürecinde, bizler önce kendimizi korumak için sosyal mesafeli alanları tercih ediyoruz. Birçok işletme pandemi gereği evden çalışmaya başladı. Ardından sokağa çıkma yasakları geldi. Kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışıyoruz. Virüsün bulaşabileceği yerler konusunda tedbirlerimizi alıyoruz. Virüsün kol gezdiği yerde hizmet etmekten, sorumluluk almaktan kaçınmayan sağlık çalışanlarımıza öncelikle minnet borcumuz var. Bizler kendimizi korurken onlar bizi iyileştirmek adına gece gündüz çalışıyor, hatta birçoğu da hastalığa yakalanıyor. Böyle bir dönemde, başımızın üzerinde tutmamız gereken sağlık çalışanlarına uygulanan şiddet affedilemez, insanlığa sığmaz, vicdan el vermez" dedi.

Hangi koşullarda olursa olsun sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kabul etmenin mümkün olmadığını dile getiren Başkan Ergin, 5 No'lu Sağlık Ocağı'ndaki sağlık çalışanlarına yapılanları kınadığını ve suçluların bir an önce cezalandırılmasını istedi. - BALIKESİR

Sarımsaklı, Balıkesir, Ayvalık, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 17:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık'ta sağlık çalışanlarına yönelik şiddete sert tepki - Son Dakika

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