Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2)
14.10.2020 18:27
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜBalıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü. Yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
Fatih Emrah ERDOĞAN- Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir),
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