Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın (2) - Son Dakika

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında çıkan yangın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 40 dakika içinde tesislere sıçramadan söndürüldü. Yangını çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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