Son Dakika Haberleri: Ayvalık'ta Yağmur Tarihi Evleri Yıktı

Ayvalık'ta Yağmur Tarihi Evleri Yıktı

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, tarihi 3 evin, ön cephelerindeki duvarlarını yıktı.

Ayvalık'ta Yağmur Tarihi Evleri Yıktı, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, tarihi 3 evin, ön cephelerindeki duvarlarını yıktı.

İlçede etkili olan yağış etkisini bugün de sürdürdü. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Hayrettin Paşa ve İsmet Paşa mahallelerindeki 3 tarihi evin ön cephelerinin duvarları yıkıldı. Evlerin boş olması ve olay anında yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi. Yıkılan duvarların enkazları, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kaldırıldı. Belediye ekipleri, yıkılan binaların çevresinde temizlik çalışması yaptı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

İsmet İnönü, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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