Ayvalık'ta Yağmur Tarihi Evleri Yıktı
1 saat önce
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, tarihi 3 evin, ön cephelerindeki duvarlarını yıktı.
BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak yağış, tarihi 3 evin, ön cephelerindeki duvarlarını yıktı.
İlçede etkili olan yağış etkisini bugün de sürdürdü. Aralıklarla devam eden yağış nedeniyle Hayrettin Paşa ve İsmet Paşa
mahallelerindeki 3 tarihi evin ön cephelerinin duvarları yıkıldı. Evlerin boş olması ve olay anında yoldan geçen olmaması olası bir faciayı önledi. Yıkılan duvarların enkazları, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerince kaldırıldı. Belediye ekipleri, yıkılan binaların çevresinde temizlik çalışması yaptı.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:25 Kaynak: DHA
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