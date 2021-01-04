Ayvalık ve Havran'da kumar oynanan iki evdeki 28 kişiye para cezası - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ve Havran ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere ilişkin yaklaşık 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde iki evde kumar oynadıkları iddia edilen 28 kişiye idari para cezası uygulandı.

Küçükköy Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bu adreste bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 8 kişiye toplam 38 bin 440 lira ceza verdi.

Havran ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde ise bir bağ evinde kumar oynadıkları ve kısıtlamaya riayet etmedikleri belirtilen 20 kişiye toplam 71 bin 255 lira ceza kesildi.

Her iki operasyonda, şüpheliler hakkında adli ve idari soruşturma başladığı öğrenildi.