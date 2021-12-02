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Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş! - Son Dakika

Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!

02.12.2021 08:49
Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!

Sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başlayan, bu durum anlaşılınca da tutuklanarak cezaevine gönderilen Zulâl Atalay Laçin, üniversite diploması, master ve doktora belgelerinin sahte olduğunu anlattı. Laçin hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmî belgede sahtecilik' suçlarından iddianame hazırlandı.

Sahte doçentlik belgesiyle üniversitede işe başladığı ortaya çıkan Zulâl Atalay Laçin'in açıköğretim mezunu olduğu öğrenildi. Zulâl Atalay Laçin, sahte doçentlik belgesiyle Aksaray Üniversitesi'nin Profesörlük kadrosuna atanmış, yaklaşık 2 hafta sonra bu durum ortaya çıkınca da görevden alınarak tutuklanmıştı. Laçin polis ve savcılıkta verdiği ifadesinde belgelerinin sahte olmadığını savunmuş ve kendisine iftira atıldığını iddia etmişti. Laçin'in sadece doçentlik belgesinin değil master ve doktora belgesinin de sahte olduğu ortaya çıkmıştı.

TEKRAR İFADE VERDİ

Yaklaşık bir aydır cezaevinde olan Laçin, geçen hafta avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu ve "Tekrar ifade vermek istiyorum" dedi. Bunun üzerine Laçin'in yeniden ifadesi alındı. Laçin ifadesinde her şeyi anlattı. "ODTÜ mezunu değilim, İngiltere'de master da yapmadım, doçent de değilim" dedi. Pişman olduğunu söyleyen Laçin'in Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim programı üzerinden iktisat eğitimi aldığı anlaşıldı. Laçin bakıma muhtaç, otizmli çocuğunun olduğunu da söyledi. Laçin, Aksaray Üniversitesi'ne atandığı süreçle ilgili olarak o ay aldığı maaş da dahil olmak üzere 18 bin liralık zararı da karşıladı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık bu ifade ve itirafların ardından soruşturmayı tamamladı. Laçin hakkında 'resmî belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede indirimlerle birlikte Laçin'in yaklaşık 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Az daha profesör olacaktı! Meğer sadece Açıköğretim mezunuymuş!

Dolandırıcılık, Üniversite, Güncel, Son Dakika

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