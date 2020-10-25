Azak Denizi'ndeki Rus petrol tankerinde patlama: 3 mürettebat kayıp - Son Dakika

Karadeniz'in kuzeyinde bulunan Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde dün iki patlama meydana geldi. Tankerde bulunan 13 mürettebattan kayıp 3 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Azak Denizi'nde dün meydana gelen olayda, Rus petrol tankerinde çıkan yangının ardından tankerin petrol bölümlerinde iki patlama meydana geldi. Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, 10 kişinin kurtarıldığı ve kayıp 3 kişinin arama çalışmaları devam ettiği açıklandı. Tankerdeki yangının güvenlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana geldiği ve petrol buharının patladığı aktarıldı.