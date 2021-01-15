Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (3) - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (3)
15.01.2021 15:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarını dolaşması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in heykellerin örtüsünü kaldırması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ele geçirilen binalarda incelemelerde bulunması Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 39 yıl önce fotoğraf çektirdiği yapının...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Şuşa sokaklarını dolaşması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in heykellerin örtüsünü kaldırması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in ele geçirilen binalarda incelemelerde bulunması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 39 yıl önce fotoğraf çektirdiği yapının önünde yeniden poz vermesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.
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