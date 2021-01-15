Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti (3) - Son Dakika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in 39 yıl önce fotoğraf çektirdiği yapının önünde yeniden poz vermesi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'yı ziyaret etti. Ziyarette eşi Mihriban Aliyeva ile kızı Leyla Aliyeva da yer aldı.

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