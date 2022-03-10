Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

10.03.2022 10:48

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in aracının gelişi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşılaması -Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tokalaşması -Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in...

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in aracının gelişi

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşılaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tokalaşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in fotoğraf çekilmesi Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

YORUMLAR
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Esenboğa Havalimanı, İlham Aliyev, Enerji, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika
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