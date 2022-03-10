Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi - Son Dakika

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in aracının gelişi

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i karşılaması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tokalaşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in fotoğraf çekilmesi Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.