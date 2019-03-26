Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'da Alışveriş Merkezinde Yangın

Azerbaycan'da Alışveriş Merkezinde Yangın

1 saat önce

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda mağaza küle döndü.

Azerbaycan'da Alışveriş Merkezinde Yangın, System.String[]
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda mağaza küle döndü.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Nizami ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve 3 helikopter sevk edilerek yangın söndürme çalışmalarına başlandı. Yetkililer, yangının sabah erken saatlerde çıktığı için iş yeri sahiplerinin mağazalarında olmadıklarını bu nedenle de herhangi bir can kaybının yaşanmadığını dile getirdi. Yangın söndürme çalışmaları sırasından dumandan etkilenen 6 kişiden 3'ü hastanelere kaldırıldı. Yangının ilk belirlemelere göre kafedeki doğalgaz tüpün patlaması sonucu çıktığı kaydedildi.

Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov, İçişleri Bakan Yardımcısı Oruc Zalov ve diğer yetkililer incelemelerde bulunmak üzere olay yerine geldi. - BAKÜ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:34 Kaynak: İHA

Bakü, Azerbaycan, Politika
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