- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Osa" uçaksavar roket sistemini imha etti - Son Dakika

- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Osa" uçaksavar roket sistemini imha etti
30.10.2020 21:37
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Osa" uçaksavar roket sistemini imha etti Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait Osa tipi uçaksavar roket sistemini imha etti.
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait "Osa" uçaksavar roket sistemini imha etti
BAKÜ - Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait Osa tipi uçaksavar roket sistemini imha etti.
Azerbaycan ordusu, işgalci Ermenistan'a ait askeri hedefleri imha etmeye devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait Osa tipi uçaksavar roket sistemini yerel saatle 20.25 civarında nokta atışıyla imha ettiği belirtildi. Bakanlık, imha edilen uçaksavar sistemine ait görüntüleri paylaştı.
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