Azerbaycan, Ermenistan'ın fosforlu mühimmat kullanabileceği uyarısı yaptı - Son Dakika

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda Ermenistan ordu birliklerine büyük miktarda fosforlu mühimmatın götürüldüğüne yönelik istihbarat alındığı duyuruldu.

Azerbaycan, Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, işgal altındaki Hocavend kenti yönünde bulunan Ermenistan ordu birliklerine büyük miktarda fosforlu mühimmatın götürüldüğüne yönelik istihbarat alındığı duyuruldu. Açıklamada, 30 Ekim'de Ermenistan tarafından Azerbaycan ordusunun beyaz fosforlu silah kullandığı iddiasıyla ilgili yanlış ve yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığı belirtildi. Azerbaycan ordusunda yasaklanmış hiçbir mühimmatın olmadığı aktarıldı. - BAKÜ