Azerbaycan Federasyon Başkanı\'na Bıçaklı Saldırı Davası

Antalya'nın Kemer ilçesinde IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev'in spor salonu önünde uğradığı bıçaklı saldırıya ilişkin davanın ikinci duruşmasında tanık Şehriyar İ. dinlendi. Tanık, saldırıdan önce Musayev'in "Beni vurmak istiyorlar" dediğini ve Türkiye'ye gelmeden önce tehdit nedeniyle güvenlik tedbirleri için mektup yazdıklarını söyledi.

Olay, 28 Mayıs 2025 tarihinde Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan Atatürk Spor Salonu önünde meydana geldi. 24 Mayıs'ta başlayan IFMA U23 Elite Büyükler Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılan Azerbaycan Muay Thai Federasyon Başkanı Araz Musayev, salonun giriş kapısında çıkmasını bekleyen 2 şüpheli tarafından. saldırıya uğradı. Önce yumruklu saldıra uğrayıp yere düşürülen Musayev daha sonra karın bölgesi ve boğazından bıçaklandı. Salonda görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Kemer Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Görüntülerde yumruk ve bıçak darbesi anları yer aldı

Saldırı anı spor salonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Musayev'in beklerken yanına gelen bir kişi tarafından yumruklanarak yere düşürüldüğü, ardından yaşanan arbede ve kargaşa yer aldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Azerbaycan vatandaşı Azer H. Kemer'de yakalandı. Özbekistan uyruklu A.R. ve K.K. ile Eynulla Babazade, Azerbaycan uyruklu Muhammed İ. G., Fuad B. ve Rashad S.'nin saldırının ardından kiraladıkları araçla bölgeden uzaklaştıkları, kıyafet değiştirerek taksiyle Antalya Havalimanı'na gittikleri tespit edildi.

A.R. ve K.K. havalimanında yakalanırken, Rusya'ya kaçtığı belirlenen Eynulla B. hakkında kırmızı bülten çıkarılarak Rusya'da yakalandı ve Interpol eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Fuad B. ve Rashad S.'nin uçuş bulamayınca saç ve sakal tıraşı olup yeniden havalimanına döndükleri, burada gözaltına alındıkları belirlendi. Vugar A.'nın da gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma genişledi.

A.R. ve K.K. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheliler adliyeye sevk edilerek 'Örgütlü şekilde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

İlk duruşmada tahliyeler oldu

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İkinci duruşmada tanık dinlendi

Mahkemenin ikinci celsesinde tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A. ile tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S. hazır bulundu. Duruşmaya müşteki ve sanık avukatları da katıldı.

Mahkeme heyetinin tanık dinlenmesi yönündeki kararı doğrultusunda, güvenlik kamerası görüntülerinde Musayev'in karşısında bulunduğu tespit edilen Şehriyar İ. ifade verdi.

"Araz bey 'beni vurmak istiyorlar' dedi"

Şehriyar İ., Musayev'i uzun yıllardır tanıdığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Araz beyi yıllardır tanırım, sporcularla sorun olduğunu görmedim. Görüntülerdeki karşısındaki kişi benim. Sporculardan biri 'Araz bey seni arıyor' deyince yanına gittim. Kapının karşısında karşılaştık, dışarıda konuşmaya başladık. Araz Musayev bana yaklaştı ve 'beni vurmak istiyorlar' dedi. Bu sırada saldırı oldu. Araz bey, Türkiye'ye gelmeden önce tehdit var diye söyledi, güvenlik tedbirleri için mektup yazmamızı istedi. Güvenlik tedbirlerinin alınması için yazılan bir mektubun altına hepimiz imzayı attık. Araz başkan sporcular korkmasın diye tehdidin detayını vermedi. Antalya'ya geldiğimizde ekip olarak ayrılmadık."

Tanık ayrıca Azerbaycan'daki Muay Thai camiasında 2024 Ağustos ayından bu yana başkanlık üzerinden bir husumetin bilindiğini aktardı.

Sanıklar ve müşteki tarafı önceki savunmalarını tekrarlarken; mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Eynulla B., Fuad B. ve Rashad S.'nin tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanıklar Vugar A., Azer H. ve Elshan A.'nın adli kontrol şartlarının sürmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - ANTALYA