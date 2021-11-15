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ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI - Son Dakika

ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI

15.11.2021 15:29

AZERBAYCAN Devleti'nin 27 asırlık tarihinin başlangıç dönemini anlatan, Azerbaycanlı diplomat Prof. Dr. Hasan Azizoğlu Hasanov'un kaleme aldığı 'Atropatena- Adorbaygan adlı Devletin Doğuşu' adlı kitap, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

AZERBAYCAN Devleti'nin 27 asırlık tarihinin başlangıç dönemini anlatan, Azerbaycanlı diplomat Prof. Dr. Hasan Azizoğlu Hasanov'un kaleme aldığı 'Atropatena- Adorbaygan adlı Devletin Doğuşu' adlı kitap, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü 100'üncü Yıl Salonu'nda, Ankara Üniversitesi ve Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen kitap tanıtım ve söyleyişi etkinliğine, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Azerbaycan'ın Türkiye Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı, Dışişleri Bakanı, çağdaş Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi unvanını alan Azerbaycanlı diplomat Prof. Dr. Hasan Azizoğlu Hasanov ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Program saygı duruşu ve milli marşların okunması ile başladı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Uygur tarafından kitabın tanıtımı yapıldı.

'AZERBAYCAN KÖKLÜ BİR TARİHE SAHİPTİR'

Şuşa'nın ve Kaarabağ'ın özgürlüğe kavuşması olmasının sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası içinde çok önemli olduğunu kaydetti. Azerbaycan'ın kendi öz topraklarına kavuşmasını gönülden kutladığını dile getiren Ünüvar, 'Azerbaycan gün be gün büyüyor ve bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim özelliğimiz gittiğimiz her yere barış ve kardeşlik götürmektir. Hem Türkiye, hem Azerbaycan hem de Türk dünyası için bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben inanıyorum ki Karabağ özgürlüğe kavuştuktan sonra kısa zaman sonra tekrar bir medeniyet merkezi haline gelecektir. Azerbaycan köklü bir tarihe sahiptir. 'Atropatena- Adorbaygan adlı Devletin Doğuşu' kitabında da Sayın Hasan Hasanov bunları anlatıyor. Azerbaycan'ın köklü tarihi ile ilgili bir eseri tanıtmak bizim için de zevkli, keyifli ve onurlu bir görevdir? dedi.

'TÜRKİYE HEP AZERBAYCAN'IN YANINDA OLDU'

Kitabın yazarı Prof. Dr. Hasan Hasanov, Türkiye'nin 20'nci ve 21'inci asırda Azerbaycan tarihinde belirleyici rol oynadığını ifade etti. 1918 yılında Azerbaycan ilk bağımsızlığını ilan ettiğinde Azerbaycan'ı ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu belirten Hasanov, 'Azerbaycan bağımsızlığını ilan ettiğinde baş şehri düşman elindeydi. Başkent Bakü'nün işgalden kurtarılmasında esas yardımı Türkiye yaptı. 1990'da Azerbaycan'ın başına büyük bir facia geldi. 1990 yılının Ocak ayında çok sayıda Azerbaycanlı katledildi. Burada da ilk sözü söyleyen Türkiye oldu' dedi.

'İLK ANLAŞMA TÜRKİYE İLE İMZALANDI'

Başbakan olduğunda ilk görüşmeyi Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi ile yaptığını aktaran Hasanov, şunları kaydetti:

'İlk yurt dışı gezimi Türkiye'ye yaptım. Azerbaycan'ın ilk anlaşması Türkiye ile imzalandı. Azerbaycan'da ilk büyükelçiliği Türkiye açtı. Azerbaycan'ı bağımsız devlet olarak tanıyan ilk ülke Türkiye oldu. Bunların hepsi 20'nci asırda oldu. Türkiye hep Azerbaycan'ın yanında oldu. 21'inci asırda Azerbaycan'ı zafere taşıyan yolda da Türkiye yine Azerbaycan'ın yanındaydı' diye konuştu. Hasanov, konuşmasının devamında, Azerbaycan tarihi hakkında bilgiler verdi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov da program için Ankara Üniversitesine teşekkür etti. Mammadov, 'Evlatlarımızın kanıyla karışmış Şuşa ve Bakü toprağını bugün biz Ankara Üniversitesinin toprağıyla karıştırdık. Azerbaycan Türkleri için artık Ankara Üniversitesi biraz daha yakın oldu. Her zaman Prof. Dr. Hasan Azizoğlu Hasanov'un yanında olduğumuzu da buradan vurgulamak istiyorum' dedi.

Öte yandan, program öncesi Karabağ Zaferi'nin 1'inci yılı dolayısıyla 2001 yılında Ankara Üniversitesi Beşevler Yerleşkesine Haydar Aliyev taraflarından dikilen ağacın altına Azerbaycan Şuşa'dan ve Bakü'den getirilen toprak döküldü.

ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI
ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANKARA-AZERBAYCAN'IN 27 ASIRLIK TARİHİNİN BAŞLANGIÇ DÖNEMİNİ ANLATAN KİTAP TANITILDI - Son Dakika
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