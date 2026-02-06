Azerbaycan\'dan Rus milletvekilinin açıklamaları nedeniyle Rusya\'ya nota

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Devlet Duması milletvekili ve iktidardaki Birleşik Rusya Partisi üyesi Konstantin Zatulin'in Azerbaycan'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle Rusya'ya nota verildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Bakü Büyükelçisi Mihail Yevdokimov'un Bakanlığa çağrıldığı ve kendisine Rus milletvekili Zatulin'in açıklamaları nedeniyle nota verildiği bildirildi.

RUS MİLLETVEKİLLİĞİNE ÇOK SERT TEPKİ

Açıklamada, Zatulin'in Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü aleyhine açıklamalar yapmasının ve ayrılıkçılığı destekleyen tutumunun kabul edilemez olduğu belirtilerek, bu tutumun kesin bir dille kınandığının Büyükelçi Yevdokimov'a iletildiği kaydedildi.

Görüşmede, bölgedeki barış ve istikrara, ayrıca Azerbaycan-Rusya ilişkilerine zarar vermeye çalışan Zatulin gibi kişilerin yıkıcı faaliyetlerine son verilmesi için Rusya'dan gerekli tedbirlerin alınmasının istendiği ifade edildi.