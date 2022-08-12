Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı! - Son Dakika
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Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!

12.08.2022 14:51
Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!

Erzurum'da Esmıra Sadıkova yardım istemek için gittiği Valilik binasının kapısında bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Ümit K. tarafından dayak yedi. Saldırgan Ümit K. kucağından bebeğini alarak kayıplara karıştı. Ağlayan anneye polis yardımcı oldu. İşte detaylar...

Erzurum Yakutiye ilçesinde bir süre dini nikahla birlikte yaşayan Esmıra Sadıkova ile Ümit K.'nin çocuğu oldu. Zamanla çift arasında yaşanan şiddetli geçimsizlik sonucu Sadıkova, Ümit K. hakkında tedbir kararı aldırdı. Daha sonra Sadıkova, yardım talebinde bulunmak için valilik binasına gitti. Görüşmeden çıkan Sadıkova'nın yanına yaklaşan Ümit K., tokat atıp kucağındaki 9 aylık çocuğu alıp kaçtı.

9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi

"BEBEĞİMİ KAÇIRDILAR"

"Bebeğimi kaçırdılar" diye ağlayan Sadıkova, yanına gelen polisle ve çevredekilere durumu anlatıp yardım istedi. Polis, Sadıkova'yı Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi

İFADE VERMEK İÇİN GİTTİ

Ümit K. ise polisle telefon görüşmesi sonrası ifade vermek üzere Yakutiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne gitti.

9 aylık çocuğunun kaçırıldığını söyleyip, ağlayarak yardım istedi
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Yakutiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı! - Son Dakika
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