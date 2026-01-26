Azerbaycan ve İsrail'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Azerbaycan ve İsrail'den İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan ve İsrail'den İşbirliği Vurgusu
26.01.2026 10:30
Cumhurbaşkanı Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Saar ile ekonomi ve ticaret ilişkilerini ele aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı ağırladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Saar, Aliyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Azerbaycan ile İsrail arasındaki ilişkilerin ekonomi ve ticaret, enerji, turizm başta olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı şekilde geliştiği vurgulandı, tarım, su kaynaklarının yönetimi, yüksek teknolojiler ile yapay zeka alanlarındaki işbirliği imkanları ele alındı.

Saar, bu ziyaretine büyük iş dünyası temsilcilerinin de eşlik ettiğini belirterek, ziyaret kapsamında düzenlenecek Azerbaycan-İsrail İş Forumu'nun iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Azerbaycan'daki Yahudi toplumuna devlet düzeyinde gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Aliyev'e teşekkür etti.

İki tarafı da ilgilendiren diğer konular hakkında da fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da yer aldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Azerbaycan ve İsrail'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

