AZERBAYCANLI İTFAİYECİLERE, 'SÜRMENE BIÇAĞI' HEDİYESİ - Son Dakika

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MUĞLA ve Antalya'daki orman yangınlarının söndürülmesinde görev aldıktan sonra ülkelerine dönen Azerbaycanlı itfaiye ekibine Trabzon'un Sürmene ilçesinde el yapımı Sürmene Bıçağı hediye edildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı 93 araç ve 743 kişiden oluşan itfaiye ekibi, 2 hafta önce Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınlarına destek olmak Türkiye'ye geldi. Görevlerini tamamlayan Azerbaycanlı ekip ülkelerine doğru dönüşe geçti. Sürmene ilçesinden konvoy halinde geçen itfaiyecilere teşekkür etmek amacıyla ilçeye özgü tecscilli el yapımı 'Sürmene Bıçağı' hediye edildi.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, ilçe geçişinde konvoydaki Albay Nazar Bağışov'a ilçeye özgü el yapımı Sürmene bıçağı hediye ederek, 'Kötü günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz' dedi.

Sürmene Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya da, 'Kardeş ülke Azerbaycan'ın orman yangınlarıyla mücadele ettiğimiz süreçte yanımızda oldukları için mutlu ve minnettarız' diye konuştu.

İtfaiye konvoyu ardından, ülkelerine dönmek üzere Sarp Sınır Kapısı'na doğru yol aldı.