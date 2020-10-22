Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı

22.10.2020 17:47

Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldığını gözyaşlarıyla anons etti.

Azerbaycanlı spiker, memleketi Zengilan'ın Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarıldığını gözyaşlarıyla anons etti.

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, işgal altındaki bölgeler bir bir kurtarılıyor. Azerbaycan kanalı ARB24 spikeri Günel Mövsümova, memleketi Zengilan'ın Ermeni işgalinden kurtulduğu haberini gözyaşları içinde verdi. Mövsümova, "Bir Zengilanlı olarak 27 yıldır bu haberi gözlüyorduk. 15 yıldır bu haberi seslendirme arzusuyla yaşadım" dedi. - BAKÜ

Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı
Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı
Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı
Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı

Ermenistan, Azerbaycan, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Azerbaycanlı spiker, memleketinin işgalden kurtarıldığını anons ederken gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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