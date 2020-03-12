Aziz Nesin Kabare oyunu seyirciyle buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aziz Nesin Kabare oyunu seyirciyle buluştu - Son Dakika

Aziz Nesin Kabare oyunu seyirciyle buluştu

6 saat önce

Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya'da tiyatroseverlerle buluştu.

Aziz Nesin Kabare oyunu seyirciyle buluştu, System.String[]

Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyunu Çankaya'da tiyatroseverlerle buluştu.


Çankaya Belediyesi, Levent Üzümcü Tiyatrosu'nun "Aziz Nesin Kabare" adlı oyununu tiyatroseverlerle buluştu. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki gösteri Çankayalılardan tam not aldı.


Aziz Nesin'in bakış açısıyla günümüz olaylarının sahnelendiği oyunda Levent Üzümcü, Cengiz Toraman, Ali Hakan Beşen ve Mehmet Küçükgünaydın izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Sanatçıların dakikalarca alkışlandığı oyun sonrası Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner, oyunculara teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ANKARA

Levent Üzümcü, Aziz Nesin, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:23 Kaynak: İHA
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