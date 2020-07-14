Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (1) - Son Dakika

Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (1)

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde yapılan ayinde, Türk ve Rus dostluğu için de dua edildi.

Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi

Rus Sanat ve Kültür Derneğince organize edilen ayine, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 30 kişi katıldı.

Moskova Patrikhanesi Temsilcisi Yuriy Sergeyev'in yönettiği ayinde, Ortodokslar yaklaşık 2,5 saat, "Noel Baba" adıyla bilinen Aziz Nikolas ve Türk-Rus dostluğuna dua etti. Çocukların da katıldığı ayinde, katılımcılardan bazıları mum yaktı.

Din adamı Sergeyev, Türkiye'de çok sayıda Rus vatandaşı yaşadığını, sadece Antalya bölgesinde 100 binden fazla Rus olduğunu söyledi.

Hiçbir kısıtlama, tedirginlik olmadan çok mutlu yaşadıklarını vurgulayan Sergeyev, "Her zaman ayin yapabiliyoruz. Türk yönetimi talep ettiğimizde gerekli izinleri veriyor, çok özgürüz. Mayıs ayında Aziz Nikolas için özel program yapacaktık, koronavirüsten dolayı yapamadık. Halkımız, ülkelerimiz arasında dostluk ve anlayış devam etsin diye dua ediyoruz." diye konuştu.

Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasını değerlendiren Sergeyev, ilk başta nasıl olacağına ilişkin soru işaretleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sayın Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşmasından sonra biz rahatladık. Bu güzel tarih sembolü, herkes için açık olacak. Ayasofya kararını saygıyla karşılıyoruz. Kapalı olmayacak, ziyaretçiler oradaki mozaikleri, güzel mimariyi ve ruhu hissedebiliyor. Bu bizim için çok güzel bir haber. Ayasofya'nın statü değiştirmesi tabii ki iç politikaya ait."

"Rus-Türk dostluğu çok kıymetli"

Rus Sanat ve Kültür Derneği Başkanı İrina Balcı ise dernek olarak ayinlere ve din etkinliklerine destekte bulunduklarını, dinlerin insanlık için çok önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'de tüm inançların rahatça yaşanabildiğine dikkati çeken Balcı, "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki konuşmadan sonra çok iyi anladık ki Ayasofya dünyaya kapı kapatmadı, aslında turistler için daha da avantajlı oldu çünkü ücret de alınmayacak artık. Herkes rahatça gidebilir, bu konuda biz mutluyuz." diye konuştu.

Balcı, Türkiye'de herkesin kendi dinini özgürce yaşayıp, rahat bir şekilde dua ettiğini söyledi.

Sembolik bir ayin yaptıklarına değinen Balcı, "Rus-Türk dostluğu çok kıymetli, hiçbir ayrım yok. Rusya evimiz, Türkiye kalbimiz." dedi.

Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 14:24 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (1) - Son Dakika

Son Dakika

20:22 Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 19:44 Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi 19:33 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 13:03 "Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 992 yeni vaka tespit edildi
20:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum
19:50
Günün yürek dağlayan fotoğrafı! Selde hayatını kaybeden 4 kişiden 3'ü yan yana defnedildi
19:44
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
19:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
14:18
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
14:02
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 20:48:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aziz Nikolas Kilise ve Müzesi'nde ayin düzenlendi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]