Aziziye Belediyesi, yatırımlarının ilk perdesini açıyor - Son Dakika

Aziziye Belediyesi, yatırımlarının ilk perdesini Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile açıyor. Bölgenin en geniş ilk ve tek tematik parkı olan yatırımın açılışı için tüm hazırlıklar tamamlanırken, açılış kurdelesi ise, 18 Eylül Cumartesi günü kesilecek.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'da bu yılın yatırım sezonuna "5'i bir yerde yatırım" konseptiyle hizmet damgası vurduklarını ifade ederek, "Tamamladığımız yatırımlarımızı hamdolsun açılış aşamasına getirdik. Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile ilk açılışımızı yapıyor ve yatırımlarımızı birbiri ardına halkımızın hizmetine sunmaya başlıyoruz" dedi.

Dadaşkent'teki Bölge İdare ve Adliye Mahkemesi'nin hemen arkasında konuşlandırılan Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı'nın açılışına tüm Erzurum halkını davet eden Başkan Orhan, "Bu coşkuyu birlikte yaşayalım, Aziziye'mize kazandıracağımız yatırımların ilk perdesini birlikte aralayalım" çağrısında bulundu.

Beş yatırımın beşi de tamam

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye'de "5'i bir yerde yatırım" konseptiyle 5 ayrı projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizerek, Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı'nın dışında Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Güneş Enerji Santralleri, Engelsiz Yaşam Merkezi, Millet Kıraathanesi ve Kapalı Pazar Kompleksi ile özel sektör yatırımı olan Doğu'nun ilk ve tek Termal Aquaparkı'nın da açılış aşamasına geldiğini kaydetti.

Yatırım sezonuna müthiş final

Başkan Orhan, "Bu yılın yatırım sezonuna oldukça hızlı başlamıştık. Pandemi koşullarına rağmen yatırımlarımızı tam da hedeflediğimiz zamanda bitirdik ve açılışa hazır hale getirdik. İlk açılışımızı Sağlıklı Yaşam-Bisiklet Yolu ve Trafik Eğitim Parkı ile yapıyoruz, ardından peş peşe diğer açılışlarımız gelecek. Böylece eser siyaseti adına en güzel örnekleri sergilemeye çalıştığımız Aziziye'miz için müthiş bir sezon finali yapmış olacağız. Bu özel ana tanıklık etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi 18 Eylül Cumartesi günü, saat 13.00'te gerçekleştireceğimiz açılış törenimize bekliyoruz" diye konuştu. - ERZURUM