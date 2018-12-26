B.b. Erzurumspor'da İlk Ayrılık Gerçekleşti

B.B. Erzurumspor'da ilk ayrılık gerçekleşti.

B.B. Erzurumspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın genç oyuncularından Osman Şahin sezon sonuna kadar Orduspor'a kiralandı.



Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması talimatı üzerine B.B. Erzurumspor'da ilk kiralık gönderilen futbolcu Osman Şahin oldu. 20 yaşındaki oyuncu ligin ilk devresinde 2 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 4 karşılaşmada 186 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti. - ERZURUM

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