Son Dakika Haberleri: B.b. Erzurumspor'da İlk Ayrılık Gerçekleşti

B.b. Erzurumspor'da İlk Ayrılık Gerçekleşti

50 dakika önce

B.B. Erzurumspor'da ilk ayrılık gerçekleşti.

B.b. Erzurumspor'da İlk Ayrılık Gerçekleşti, System.String[]
B.B. Erzurumspor'da ilk ayrılık gerçekleşti. Takımın genç oyuncularından Osman Şahin sezon sonuna kadar Orduspor'a kiralandı.

Teknik Direktör Mehmet Özdilek'in genç oyuncuların oynayacağı bir takıma kiralanması talimatı üzerine B.B. Erzurumspor'da ilk kiralık gönderilen futbolcu Osman Şahin oldu. 20 yaşındaki oyuncu ligin ilk devresinde 2 Süper Lig, 2 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 4 karşılaşmada 186 dakika süre aldı ve takımı adına 1 gol kaydetti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:27 Kaynak: İHA

Orduspor, Mehmet Özdilek, Osman Şahin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'nin Suriye'den Çekilmesiyle İlgili İsrail Adalet Bakanı'ndan İtiraf: Erdoğan'ı Güçlendiriyor Turkcell, Cepten İnternet Paylaşımı Kararında Değişikliğe Gitti

Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in Darp Edildiği İddialarını Yalanladı Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Vagner Love, Adriano ve Larin ile Yollar Ayrılacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:17:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: B.b. Erzurumspor'da İlk Ayrılık Gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]