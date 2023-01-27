Baba, 3 çocuğunu asıp intihar etti! Olay yerine giden polis korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika
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Baba, 3 çocuğunu asıp intihar etti! Olay yerine giden polis korkunç manzarayla karşılaştı

27.01.2023 14:35

İstanbul Sancaktepe'de yaşanan olay yürekleri dağladı. 3 çocuğunu asan baba daha sonra kendi canına kıydı. Korkunç olaydan saatler geçtikçe yeni detaylar gelmeye başladı. Olay yerine giden polis ekipleri, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı.

Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Selahaddin Eyyubi Caddesi'nde sitede bulunan dairede yaşanan olayda sitenin teknikçisi Mehmet A.'dan haber alınamaması üzerine polise haber verildi.

POLİSLER KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILAŞTI

Çilingir yardımıyla daireye giren polis, Mehmet A. ile ikisi erkek 3 çocuğunun asılı halde cesedi ile karşılaştı. Mehmet A.'nın eşiyle bir süredir problem yaşadığı, eşinin evi terk etmesi üzerine çocuklarını asarak intihar ettiği öne sürüldü.

Polisin olay yerindeincelemeleri devam ediyor.

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3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba, 3 çocuğunu asıp intihar etti! Olay yerine giden polis korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika


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