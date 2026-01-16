Baba Çocuklarını Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika
Baba Çocuklarını Öldürüp İntihar Etti

16.01.2026 08:29
Adana'da tartışma sonrası baba, iki çocuğunu öldürüp intihar etti. Olayın ardından aile yasa boğuldu.

1) EŞİYLE TARTIŞAN BABA, 2 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

ADANA'da, Sergen Altunbaş (34) tartıştığı eşinin evi terk etmesinin ardından tabancayla çocukları Ada (8) ve Mert Altunbaş'ı (6) öldürüp, intihar etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Boynuyoğun Mahallesi'nde meydana geldi. G.A., eşi Sergen Altunbaş ile yaşadığı tartışmanın ardından evi terk etti. Eşinin evden ayrılmasından bir süre sonra Sergen Altunbaş, çocukları Ada ve Mert Altunbaş'a tabancayla ateş açtı. Altunbaş, çocuklarını vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler baba ile 2 çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Altunbaş ile çocuklarının hayatını kaybettiği belirlendi. Altunbaş ve çocuklarının cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye gelen akrabaların, Sergen Altunbaş'a ait aracı ateşe verdiği öğrenildi. Bu arada Sergen Altunbaş'ın aylar önce sosyal medya hesabından, "Bir kadın vezir de eder, rezil de" yazılı bir paylaşım yaptığı görüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Cinayet, Güncel, Şiddet, Adana, Baba, Suç, Son Dakika

Baba Çocuklarını Öldürüp İntihar Etti

SON DAKİKA: Baba Çocuklarını Öldürüp İntihar Etti - Son Dakika
