Baba ile Oğulun Rakip Olduğu Heceler'de "Zafer" Kazandı
1 saat önce
Baba ile oğulun rakip olduğu Heceler'de "Zafer" kazandıBURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde mahalle muhtarlığı seçimlerinde en fazla merak edilen mahalle olan ve baba ile oğulun birbirlerine rakip olduğu Heceler Mahallesi'nde oğul Zafer Sevinç ezici üstünlükle seçimi kazandı.
Baba ile oğulun rakip olduğu Heceler'de "Zafer" kazandı
BURSA - Bursa
'nın Orhangazi
ilçesinde mahalle muhtarlığı seçimlerinde en fazla merak edilen mahalle olan ve baba ile oğulun birbirlerine rakip olduğu Heceler Mahallesi'nde oğul Zafer Sevinç ezici üstünlükle seçimi kazandı.
Orhangazi'ye bağlı Heceler Mahallesi'nde baba Ali Sevinç
ile oğul Zafer Sevinç'in muhtarlık yarışında kazanan oğul Zafer Sevinç oldu. Mahallede 7 adayın yarıştığı muhtarlık seçimlerinde 210 seçmenden 81'ini alan oğul Zafer Sevinç mahallenin yeni muhtarı seçilirken, baba Ali Sevinç 20 oy alabildi. Heceler'de diğer muhtar adayları Kerim Karabıyık 36, Filiz Uysal
24, Mert Tekin
19, İbrahim Gerede
ise 11 oy aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:37 Kaynak: İHA
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