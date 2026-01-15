Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı - Son Dakika
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı
15.01.2026 09:57
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı
Bir baba kızını erkek arkadaşıyla "ilk buluşmaya" hazırladı. Baba, kızının giyeceği kombini seçerken, videoya samimi ve esprili diyalogları da yansıdı. Video sonunda, "Güzel bir duygu ama azıcık kıskançlık var. Yine de ben sana her zaman güveniyorum" dedi. Babanın bu tavrına bazıları destek verirken bazıları da karşı çıktı.

Bir baba ile kızının ilk buluşma öncesi hazırlıkları, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle kısa sürede gündem oldu. Baba-kız arasında geçen samimi diyaloglar ve babanın kombin seçimi, izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

"İLK DATE'E BABAM HAZIRLADI"

Genç bir kızın "İlk date'e çıkıyorum ve kombinimi babam seçti" notuyla paylaştığı video, sosyal medyada binlerce kez izlendi. Görüntülerde baba, kızının giyeceği parçaları tek tek değerlendirerek kot etek, beyaz bluz ve aksesuar önerilerinde bulundu.

"BABAM HEDİYE ALDI DERSİN"

Babanın "Şöyle güzel bir bluz, her zaman gideri olan beyaz, şık" sözleriyle kombin oluşturduğu anlar, baba-kız arasındaki doğal ve esprili sohbetle dikkat çekti. Kızının seçimine müdahil olan baba, takı ve aksesuar konusunda da önerilerde bulunarak, "Masada konusu açılırsa saati babam hediye aldı dersin" ifadelerini kullandı.

"BİR TIK KISKANÇLIK VAR AMA GÜVENİYORUM"

Videonun sonunda, baba kızının ilk buluşmasıyla ilgili, "Güzel bir duygu ama azıcık kıskançlık var. Yine de ben sana her zaman güveniyorum" dedi. Babanın bu tavrına bazıları destek verirken bazıları da karşı çıktı.

Yaşam

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Faruk Aydoğan Faruk Aydoğan:
    Bu gidiş nereye 19 1 Yanıtla
  • Fatih Sozen Fatih Sozen:
    Tamam çocuğunu çok sıkmamak gerekiyor ama bu da değil ve kardeşim 11 0 Yanıtla
  • mossi mossi :
    iyi bir örnek deil.babalar bilir ve dikkat eder belli etmez kural budur.anne rolünü üstlenmeye gerek yok.iyi bir örnek deil.yarın amerikan usulü kız evefe getirir erkek arkadasını karşılıklı tavlada oynar artık bu abi 9 0 Yanıtla
  • Xalo Osman Xalo Osman:
    O sosyal medyada ilgi çekmek için hazırlanmış bir kurgu ama ne olursa olsun çok yanlış, yarın bir gün şiddet diye şikayet etmeyeceksin 4 0 Yanıtla
  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Biraz daha soysaydın kızını vay beee 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı - Son Dakika
