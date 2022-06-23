Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü

23.06.2022 17:14

İzmir'de daha önceden aralarında husumet bulunan iki şahsın sözlü tartışması kavgaya dönüştü. Kavga sırasında oğlunun bıçaklandığını gören baba, sinirlenerek saldırgana tabancayla ateş açtı. Vurulan şahıs hayatını kaybederken bıçakla yaralanan kişi de hastaneye kaldırıldı. Baba ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Çandarlı Mahallesi Sahil Plaj Caddesi Kumsalı'nda dün saat 22.00 sıralarında kavga yaşandı. İddiaya göre, astsubaylıktan 2009 yılında ihraç edildikten sonra seracılık yaparak fide üreten V.Y., aralarında daha önceden husumet bulunan Şaban Yılmaz ile tartıştı.

OĞLUNU BIÇAKLAYAN KİŞİYE ATEŞ ETTİ

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Şaban Yılmaz, bıçakla V.Y.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Bu sırada olayı gören V.Y.'nin babası R.Y., ruhsatsız tabanca ile Şaban Yılmaz'a ateş açtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayda vurulan Şaban Yılmaz kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şaban Yılmaz'ın öldüğü belirlendi.

BABA GÖZALTINDA, OĞLU HASTANEDE

Yaralanan V.Y. ise sağlık ekipleri tarafından Bergama Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şüpheli R.Y. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şaban Yılmaz'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. V.Y.'nin hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haber... Kıskançlık kavgasında oğlunu bıçaklayan şahsı tabancayla vurarak öldürdü Son dakika haber... Kıskançlık kavgasında oğlunu bıçaklayan şahsı tabancayla vurarak öldürdü Son dakika haberleri! Kıskançlık kavgasında oğlunu bıçaklayan şahsı tabancayla vurarak öldürdü Son dakika haberleri! Kıskançlık kavgasında oğlunu bıçaklayan şahsı tabancayla vurarak öldürdü
Kaynak: DHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba, oğlunun bıçaklandığını görünce kendinden geçti! Saldırganı tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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