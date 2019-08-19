Baba-oğul 49 kilo esrar ile yakalandı
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evlerinde 48 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:51 Kaynak: DHA
KONYA'nın Beyşehir
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evlerinde 48 kilo 950 gram kubar esrar ele geçirilen baba ve oğlu gözaltına alındı. Konya
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Beyşehir ilçesi Sevindik
Mahallesi'nde oturan F.A. ile oğlu B.A.'nın yasadışı ekim yaptıkları ve elde ettikleri uyuşturucu maddeyi satmaya çalıştıkları yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin evine baskın yaptı. Yapılan aramada 48 kilo 950 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan baba ile oğlunun jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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