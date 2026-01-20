Baba-Oğul Altınordu\'da Buluştu

Altınordu Futbol Kulübü'nde A Takım kadrosuna katılan tecrübeli futbolcu Yılmaz Özeren ile kulübün U13 takımında forma giyen oğlu Emir Özeren, aynı çatı altında kırmızı-lacivertli armayı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

Altınordu Futbol Kulübü'nde ender rastlanan bir hikaye yaşanıyor. Kulübün altyapısında yaklaşık 4.5 yıldır eğitim gören U13 takımı oyuncusu Emir Özeren ile bu sezon A Takım kadrosuna dahil olan babası Yılmaz Özeren, aynı kulüpte buluştu. 20 yıllık profesyonel futbol geçmişi bulunan Yılmaz Özeren, oğluyla birlikte aynı forma altında mücadele etmenin kendisi için tarifsiz bir gurur olduğunu belirtti.

Yılmaz Özeren: "Oğluma ve gençlere örnek olmak istiyorum"

Kulübe katıldığı ilk günden itibaren büyük bir heyecan yaşadığını dile getiren Yılmaz Özeren, kendisine bu fırsatı veren Başkan Mehmet Özkan'a teşekkür etti. Altınordu'nun sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda bir değerler okulu olduğunu vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Buraya çok heyecanlı olarak geldim ve çok gururluyum. Futbol hayatım boyunca bu forma benim için hep ayrı ve özel bir yerde oldu. Hem oğluma hem de Altınordu çatısı altında yetişen tüm gençlere örnek olmak istiyorum. Sadece saha içinde değil; duruşumla, çalışkanlığımla, disiplinimle örnek olmaya çalışıyorum. Bu çatı altında oğlumla birlikte forma giymek benim için tarif edilmez bir gurur" dedi.

"Saha içine müdahil olmuyorum"

Evde futbolun hayatlarının doğal bir parçası olduğunu ancak oğluna bir antrenörden ziyade baba olarak yaklaştığını ifade eden Özeren, "Evde futbol konuşulur ama ben daha çok bir baba, bir veli olarak oğlumun yanındayım. Beslenmesi, uykusu, dinlenmesi gibi konularda yardımcı olmaya çalışıyorum. Saha içinde ise müdahil olmuyorum. O, burada zaten çok iyi bir eğitim alıyor" diye konuştu.

Oğlunun kendisini tribünden izlemesinin motivasyonunu artırdığını belirten Yılmaz Özeren, "Sahada attığım her adımda oğlumun beni izliyor olması bana ekstra sorumluluk yüklüyor. Bu beni daha çok motive ediyor. Sadece oğlum için değil, bu ülkede futbol hayali kuran tüm gençler için örnek olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Emir Özeren: "Hedefim A Takım forması"

Babasının A Takım'da oynamasının kendisi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Altınordu U13 Takımı oyuncusu Emir Özeren ise, "Babamın A Takımda oynaması benim için gurur verici. Onu sahada izlemek beni motive ediyor. Ben de ona yakışır şekilde oynamak istiyorum" dedi.

Çocukluğunun geçtiği kulüpte hedefleri olduğunu aktaran genç sporcu, "İlk hayalim profesyonel futbolcu olduğumda Altınordu formasını giymek. Çünkü burada büyüdüm, çocukluğum burada geçti. Çalışmadan futbolda bir yere gelinmez. Babam da bana hep bunu söylüyor. Çok çalışmam gerektiğini biliyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR