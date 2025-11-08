Baba Oğul Tartışmasında Silahlı Cinayet - Son Dakika
Baba Oğul Tartışmasında Silahlı Cinayet

Baba Oğul Tartışmasında Silahlı Cinayet
08.11.2025 23:36
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde baba, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü. Baba gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir şahıs, tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü.
Olay, Taşköprü ilçesi Kuyluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. ile oğlu Önder Ç. (42) arasında evde bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., evde bulunan silahla oğlu Önder Ç'ye ateş etti. Olayda ağır yaralanan Önder Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder Ç. hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri, Kuyluş köyünde güvenlik önlemleri alarak, incelemelerde bulundu. Baba H.Ç. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

