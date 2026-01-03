Baba ve Oğul Yan Yana Defnedildi

BABA İLE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilde hayatını kaybeden Samet Ulutaş (31) ile oğlu Necip Ulutaş (6) için Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Ulutaş ailesinin yakınlarının yanı sıra kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen sürücü anne Ümmü Gül Ulutaş (26) da yer aldı. Baba ile oğlu, kılınan cenaze namazının ardından Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL, (Manisa), (DHA