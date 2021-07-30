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Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu - Son Dakika

Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu

30.07.2021 11:40
Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu, System.String[]

Adana'da yaşanan olayda 17 yaşındaki bir genç, az para veren babasını tabancayla vurmak isterken yanlışlıkla kavgayı ayırmak isteyen vatandaşı vurdu. Şahıs, olay yerinden kaçtıktan sonra babasını telefonla aradı.

Yüreğir ilçesine bağlı Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda bağımlı G.C.Ç. (17) nişanlısı tarafından terk edildi. Bunun üzerine G.C.Ç. Mersin'de yaşayan nişanlısıyla konuşmak için babası Gökhan Çelik'ten sabah saatlerinde 150 lira para istedi. Babası da 70 lira verince aralarında tartışma çıktı. G.C.Ç. babasından ısrarla 150 lira vermesini isteyince baba ile oğul arasındaki tartışma tabancalı kavgaya dönüştü.

SEKEN MERMİ ARAYA GİREN KİŞİYE İSABET ETTİ

Babasından parayı alamayan genç ona tabanca doğrultunca araya Mustafa Doğan girdi. Bu arada genç, babasına 3 el ateş etti. Gökhan Çelik'in ayakkabısının ucundan bir mermi girdi. Seken mermilerden biri araya giren Mustafa Doğan'ın başına isabet etti. G.C.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Henüz 17 yaşında! Az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu

"KIZIM KAÇMASA ONU DA VURACAKTI"

Çevredeki vatandaşların olayı bildirmesi üzerine gelen ambulans ağır yaralanan Doğan'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bu arada polis ise zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. G.C.Ç.'nin annesi Fatma Çelik ise oğlunun babasıyla para yüzünden tartıştığını kavga çıktığı için kendisinin eve gittiğini belirtti. Anneanne Sevim Özdemir ise torununun babasını vurmak isterken kavgayı ayırmak isteyen masum birini vurduğunu ifade ederek, "Torunum bugün çıldırdı. Zaten uyuşturucu bağımlısı. Kızım kaçmasa onu da vuracaktı. Evde de bütün pencereleri kırdı" diye ağladı.

Henüz 17 yaşında! Az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu

"150 LİRA İSTERİM DİYE TUTTURUP BENİMLE KAVGA ETTİ"

Baba Gökhan Çelik de oğlunun küs olduğu nişanlısıyla barışmak için Mersin'e gitmek istediğini bu nedenle kendisinden 150 lira istediğini anlatarak, "Ben de 70 lira verdim. İlla ki 150 lira isterim diye tutturup benimle kavga etti. Ben de vermeyince kavga çıkardı. Vurduğu adam ve diğerleri paranın üstene biz tamamlayalım dediler. Ancak buna rağmen tabancayı çekip bana 3 el ateş etti. Merminin biri ayakkabının ucunu deldi. Bir mermi ise kavgayı ayırmak isteyen adamın kafasına geldi" dedi.

Henüz 17 yaşında! Az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu

BABASINI ARADI

Baba Çelik açıklama yaparken oğlu onu telefonla aradı. Baba Çelik telefonu açmadan cinayet ekiplerine verdi. Polis kaçan zanlıyı bulmak için çalışma başlattı. Yaralının ise durumunun ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.

Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu

Gökhan Çelik, kavga, Adana, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Baba ve oğulun arasına para girdi! 17 yaşındaki genç az para veren babasını vurmak isterken başkasını vurdu - Son Dakika


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