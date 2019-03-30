Son Dakika Haberleri: Babaanne ve Dedelerden Toruna Acı Veda

Babaanne ve Dedelerden Toruna Acı Veda

1 saat önce

Antalya'da okulda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi kızın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Babaanne ve Dedelerden Toruna Acı Veda, System.String[]
Antalya'da okulda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi kızın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan'ın yaşamını yitirmesinin ardından cenazesinin kaldırıldığı Antalya Adli Tıp Morgu'ndaki otopsi işlemi tamamlandı.

Ayan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edildi.

Ayan'ın cenazesi, babaannesi Aynur Ayan, dedeleri Mehmet Ayan ve Muhittin Yavuz tarafından alındı. Cenazeye sarılmak isteyen babaanne Aynur Ayan, "Yavrum gitti. Güzel kızım benim. Kuzum gitti. O benim canımdı." diyerek gözyaşı döktü.

Ayan'ın bütün ihtiyaçlarını karşıladığı belirtilen babaanne, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün, teneffüste fenalaşınca kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Adli Tıp, Antalya, Güncel
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