Babaanne ve torunları yangında öldü (2) - Son Dakika
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Babaanne ve torunları yangında öldü (2)

6 saat önce

BABAANNE VE TORUNLARI TOPRAĞA VERİLDİ Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında dumandan etkilenerek, hayatını kaybeden Fatma Erkan, torunları Berat Ali Erkan ve Ali Asaf Erkan'ın cenazeleri hastanenin morgundan alınarak yanan evlerinin önüne getirildi.

Babaanne ve torunları yangında öldü (2), System.String[]

BABAANNE VE TORUNLARI TOPRAĞA VERİLDİ

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Yukarısal köyünde çıkan yangında dumandan etkilenerek, hayatını kaybeden Fatma Erkan, torunları Berat Ali Erkan ve Ali Asaf Erkan'ın cenazeleri hastanenin morgundan alınarak yanan evlerinin önüne getirildi. Burada dualar edilirken, çocukların annesi Birgül Erkan ve babası Ali Erkan ve oğulları Yiğit Erkan (13) güçlükle ayakta durabildi. Anne Birgül Erkan, "Bana çocuklarımı getirin, onlar orada yapamaz. Asaf orada duramaz. Çocuklarım bana gelin" diyerek feryat etti.

Yanan evin önünde kılınan cenaze namazına AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ve Bartın İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından babaanne ve 2 torunu köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:14 Kaynak: DHA
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